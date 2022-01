Il caffè al bar verso 1,50 euro (Di sabato 15 gennaio 2022) Nella corsa dei prezzi scoppia anche il 'caro - colazione' . Lo denuncia Assoutenti, che segnala rincari in Italia a macchia di leopardo per i listini di caffè, cappuccino e cornetti nei bar. L'... Leggi su quotidiano (Di sabato 15 gennaio 2022) Nella corsa dei prezzi scoppia anche il 'caro - colazione' . Lo denuncia Assoutenti, che segnala rincari in Italia a macchia di leopardo per i listini di, cappuccino e cornetti nei bar. L'...

Advertising

GuidoDeMartini : ?? ACCESSO VIETATO AL BAR ?? C’è chi ha deciso che per milioni di italiani, il rito del caffè al bar non è ?possib… - rossbrescia : @GuidoCrosetto Sta facendo la chemio , con tempi lenti perché debilitata, non è riuscita a fare la seconda dose e… - rtl1025 : ? #Assoutenti denuncia un 'caro-#colazione': segnalati rincari per i listini di #caffè, #cappuccino e #cornetto nei… - Agenzia_Ansa : Il 'caso' caro-colazione: Assoutenti segnala rincari a macchia di leopardo per i listini di caffè, cappuccino e cor… - Teresatherry0 : RT @fdragoni: Fra poco al bancone non ci andranno neppure i super greenpassati ?? FLASH: CAFFÈ VERSO 1,5 € AL BAR (ASSOUTENTI). PESANO BOLLE… -