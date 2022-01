Iervolino “Mercato? Vogliamo incidere | Lotito top”

(Di sabato 15 gennaio 2022) “Delne parlerò da domani col direttore Walter Sabatini, c’è la volontà di. Faremo tante valutanzioni: sia per un instant team per mantenere la categoria, sia con una visione a lungo raggio”. Così Danilo, presidente della Salernitana, ai microfoni di Dazn, nel prepartita del match con la Lazio. “Come ho convinto Sabatini ad accettare questo progetto? Con un modello nuovo, una comunicazione diversa. Ha capito la mia voglia di innovare ed energizzare il calcio. Ha accettato e c’è stata subito un’alchimia particolare tra noi”.ha anche risposto ache nei giorni scorsi aveva affermato cheaveva preso la Salernitana a un prezzo inferiore rispetto al suo reale valore: “Faccio i complimenti aperchè è straordinario: ...

