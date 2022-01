Idea per il terzino sinistro: contatti con Tagliafico dell’Ajax (Di sabato 15 gennaio 2022) Il calciomercato invernale del Napoli potrebbe non essere terminato con l’acquisto di Tuanzebe. Il d.s. azzurro, Cristiano Giuntoli, sta cercando di rinforzare la rosa regalando a Luciano Spalletti un nuovo terzino mancino. FOTO: Getty – Tagliafico Ajax Secondo quanto riferito dal giornalista di Sky Sport, Gianluca Di Marzio, l’ultimo nome sondato dai partenopei è quello di Nicolas Tagliafico. Il laterale mancino argentino ha collezionato 13 presenze in questa prima parte di stagione con la maglia dell’Ajax, con il quale è legato da un contratto fino al 2023. L’interesse del Napoli è reale, ma l’acquisto non appare comunque semplice. A metà della prossima settimana ci saranno nuovi contatti per capire l’effettiva disponibilità per la trattativa. Leggi su spazionapoli (Di sabato 15 gennaio 2022) Il calciomercato invernale del Napoli potrebbe non essere terminato con l’acquisto di Tuanzebe. Il d.s. azzurro, Cristiano Giuntoli, sta cercando di rinforzare la rosa regalando a Luciano Spalletti un nuovomancino. FOTO: Getty –Ajax Secondo quanto riferito dal giornalista di Sky Sport, Gianluca Di Marzio, l’ultimo nome sondato dai partenopei è quello di Nicolas. Il laterale mancino argentino ha collezionato 13 presenze in questa prima parte di stagione con la maglia, con il quale è legato da un contratto fino al 2023. L’interesse del Napoli è reale, ma l’acquisto non appare comunque semplice. A metà della prossima settimana ci saranno nuoviper capire l’effettiva disponibilità per la trattativa.

