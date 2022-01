"I rapporti a tre? C'era Belen...". L'insinuazione: chi sono i due uomini del triangolo a luci rosse (Di sabato 15 gennaio 2022) Giacomo Urtis ha lanciato la bomba quando ha lasciato intendere di essere stato con Fabrizio Corona. Ora Nina Moric, ex moglie del re dei paparazzi, in una intervista a Dagospia ha smentito di aver avuto una liaison a tre e ha tirato in ballo invece Belen Rodriguez, che all'epoca era fidanzata con Corona: "Lo giuro su mio figlio, non sono io il terzo incomodo di questa storia. Io a quell'epoca ero già separata da Fabrizio Corona, che già stava con Belen". Quindi la domanda diretta di Dago: ha mai avuto rapporti intimi con l'ex marito e Urtis, contemporaneamente? L'ex modella nega: "Ma io ne so gestire a malapena uno, figuriamoci due! E poi mi viene il vomito al solo pensiero di vedere a letto Urtis e Fabrizio…". Resta quindi un interrogativo: perché il gieffino ha raccontato questa storia? ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 15 gennaio 2022) Giacomo Urtis ha lanciato la bomba quando ha lasciato intendere di essere stato con Fabrizio Corona. Ora Nina Moric, ex moglie del re dei paparazzi, in una intervista a Dagospia ha smentito di aver avuto una liaison ae ha tirato in ballo inveceRodriguez, che all'epoca era fidanzata con Corona: "Lo giuro su mio figlio, nonio il terzo incomodo di questa storia. Io a quell'epoca ero già separata da Fabrizio Corona, che già stava con". Quindi la domanda diretta di Dago: ha mai avutointimi con l'ex marito e Urtis, contemporaneamente? L'ex modella nega: "Ma io ne so gestire a malapena uno, figuriamoci due! E poi mi viene il vomito al solo pensiero di vedere a letto Urtis e Fabrizio…". Resta quindi un interrogativo: perché il gieffino ha raccontato questa storia? ...

