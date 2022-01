I Quintili – Roma (Di domenica 16 gennaio 2022) I Quintili Via Eurialo, 7c – 00133 Roma Tel. 06/80077157 Sito Internet: Tipologia: pizzeria Prezzi: frittatine 3,50/5€, nuvole di pizza fritta 4,50/5€, crocchette 3/4€, pizze 6/13€, birra alla spina 6€ Giorno di chiusura: mai, aperto solo a cena OFFERTA In questo anno difficile per la ristorazione tutta, la pizzeria I Quintili, che ha la sua sede storica a Tor Bella Monaca, ha raddoppiato aprendo un secondo indirizzo a due passi dalla fermata Furio Camillo della metro A. Il menù è ampio e c’è l’imbarazzo della scelta, tra le pizze fritte (ottima la montanara da noi assaggiata nella versione classica con pomodoro, formaggio grattugiato e basilico), quelle classiche con il bordo alto a volte farcito di ricotta e altri sfizi come le crocchette di patate e le frittatine di pasta. ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 16 gennaio 2022) IVia Eurialo, 7c – 00133Tel. 06/80077157 Sito Internet: Tipologia: pizzeria Prezzi: frittatine 3,50/5€, nuvole di pizza fritta 4,50/5€, crocchette 3/4€, pizze 6/13€, birra alla spina 6€ Giorno di chiusura: mai, aperto solo a cena OFFERTA In questo anno difficile per la ristorazione tutta, la pizzeria I, che ha la sua sede storica a Tor Bella Monaca, ha raddoppiato aprendo un secondo indirizzo a due passi dalla fermata Furio Camillo della metro A. Il menù è ampio e c’è l’imbarazzo della scelta, tra le pizze fritte (ottima la montanara da noi assaggiata nella versione classica con pomodoro, formaggio grattugiato e basilico), quelle classiche con il bordo alto a volte farcito di ricotta e altri sfizi come le crocchette di patate e le frittatine di pasta. ...

Advertising

SecolodItalia1 : I Quintili – Roma - giocarmon : Puoi acquistare direttamente negli Emirati Arabi il libro Villa dei Quintili che racconta supportato da fotografie,… - giocarmon : .*- La villa si presentava con un ampio ninfeo semicircolare a due piani che aveva al centro una grande fontana.… - giocarmon : _ Come era fatto in origine. Vediamo in particolare com’era originariamente la Villa dei Quintili. Si possono dis… - giocarmon : *-* Al centro della sala è posta una statua di Zeus recuperata durante lavori agricoli del 1924-1926, fu rinvenuto… -

Ultime Notizie dalla rete : Quintili Roma Fra eccellenza e tradizione un anno di Cultura a Veroli - ... Enrico Vanzina , Lirio Abate , Filippo Roma e Gabriella Genisi " . Ma la ripartenza passa anche ... Dacia Maraini , Vincenzo Paglia , Luigi Manconi , Fabrizio Vona , Marika Di Chiara , Paolo Quintili , ...

L'arte sui muri e per le vie del Quadraro ... via degli Ortensi, via dei Pisoni, via dei Ciceri, via dei Lentuli, Largo dei Quintili, via ... autore di Perdersi a Roma ), oppure, meglio, "uno stato d'animo", definizione di Fernando Acitelli, ...

I migliori ristoranti di Roma 2022, le Puntarelle d'Oro e tutte le classifiche Puntarella Rossa ... Enrico Vanzina , Lirio Abate , Filippoe Gabriella Genisi " . Ma la ripartenza passa anche ... Dacia Maraini , Vincenzo Paglia , Luigi Manconi , Fabrizio Vona , Marika Di Chiara , Paolo, ...... via degli Ortensi, via dei Pisoni, via dei Ciceri, via dei Lentuli, Largo dei, via ... autore di Perdersi a), oppure, meglio, "uno stato d'animo", definizione di Fernando Acitelli, ...