I membri di REvil sono stati arrestati in Russia | il gruppo ha «cessato di esistere»

(Di sabato 15 gennaio 2022) Dallaarrivano notizie definitive per quanto riguarda, una delle reti di hacker più attive e più pericolose nel mondo. Sciolta ufficialmente lo scorso settembre, diversidella bandaaccusati e arredall’intelligence russa. FSB ha fatto sapere che ilha «di» ma, finora, per nessuno deidella banda è stata disposta l’estradizione negli Usa per i crimini commessi. GliUniti avevano offerto una ricompensa fino a 10 milioni di dollari per qualsiasi informazione conducesse aidella banda dopo i tanti e gravi attacchi ransomware a loro attribuiti. LEGGI ANCHE >>> Si sta preparando una vera e propria ...

... ha dichiarato di aver smantellato il gruppo criminale, responsabile degli attacchi ...offerto una ricompensa fino a 10 milioni di dollari per informazioni che portassero alla cattura dei...14del gruppo di hacker noto come, di cui si è parlato molto l'anno scorso, sono stati arrestati in Russia . L'annuncio è stato diramato oggi dall'FSB, l'agenzia di servizi segreti del ...In base a quanto riportato dalla Tass, l'FSB, il servizio federale per la sicurezza della Federazione russa paragonabile alla FBI statunitense, ha dichiarato di aver smantellato il gruppo criminale RE ...Sono stati sequestrati fondi, tra valute tradizionali e crypto, per oltre 5 milioni di euro, apparecchiature informatiche e ben 20 auto di lusso.