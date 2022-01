I Maneskin volano ancora più in alto | nuovo traguardo per la band italiana

(Di sabato 15 gennaio 2022) Ida quando l’anno scorso hanno vinto il Festival di Sanremo non si fermano più. Lacomposta da Damiano David, Victoria De Angelis, Ethan Torchio e Thomas Raggi volerà verso uno dei Festival internazionali più conosciuti e apprezzati: il Coachella. Isempre al top Dopo due anni di assenza a causa del covid – 19 il Festival californiano Coachella 2022 e invita per ben due giornate la nostraromana di successo: i. I ragazzi si esibiranno nelle date del 17 e 24 Aprile e già si dichiarano entusiasti: “Non vediamo l’ora di spaccare su quel palco”. Come non esserlo? Il Coachella è una kermesse musicale importantissima che dha visto esibirsi star da tutto il mondo di fronte a vip internazionali oltre che alle persone comuni. Quest’anno si svolgerà in 2 weekend: dal 15 ...

