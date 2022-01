I funerali di Alessia Augello, otto perquisiti e indagati. L’avvocato: repressione ingiustificata (Di sabato 15 gennaio 2022) Sono indagati in base alle Legge Scelba e alla Legge Mancino gli otto militanti di Forza Nuova perquisiti questa mattina dalla Digos della Questura di Roma. Perquisizioni per l’indagine sulla bandiera nazista esposta al termine del funerale di Alessia Augello, una militante di Forza Nuova, nella chiesa di Santa Lucia a Roma. La famiglia si era dissociata dall’iniziativa. Fra gli indagati c’è anche Stefano Schiavulli, fra i leader del movimento fondato da Roberto Fiore, già arrestato per gli scontri alla Cgil del 9 ottobre scorso a Roma. LEGGI ANCHE Funerale con bandiera nazista, la famiglia di Alessia Augello si dissocia: "Lei non lo avrebbe gradito" Un altro funerale "fascista" turba i sonni dell'Anpi. Saluti romani per ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 15 gennaio 2022) Sonoin base alle Legge Scelba e alla Legge Mancino glimilitanti di Forza Nuovaquesta mattina dalla Digos della Questura di Roma. Perquisizioni per l’indagine sulla bandiera nazista esposta al termine del funerale di, una militante di Forza Nuova, nella chiesa di Santa Lucia a Roma. La famiglia si era dissociata dall’iniziativa. Fra glic’è anche Stefano Schiavulli, fra i leader del movimento fondato da Roberto Fiore, già arrestato per gli scontri alla Cgil del 9bre scorso a Roma. LEGGI ANCHE Funerale con bandiera nazista, la famiglia disi dissocia: "Lei non lo avrebbe gradito" Un altro funerale "fascista" turba i sonni dell'Anpi. Saluti romani per ...

