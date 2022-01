I due Letta lavorano per portare Draghi al Quirinale Berlusconi si sente tradito dalle visite di Gianni a Chigi (Di sabato 15 gennaio 2022) Candidano Silvio Berlusconi, ma intanto anche i suoi fedelissimi preparano il terreno per il fallimento di una candidatura divisiva, come riconosciuto tra le fila della stessa Lega e persino da Gianni Letta, fedelissimo del Cavaliere Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di sabato 15 gennaio 2022) Candidano Silvio, ma intanto anche i suoi fedelissimi preparano il terreno per il fallimento di una candidatura divisiva, come riconosciuto tra le fila della stessa Lega e persino da, fedelissimo del Cavaliere Segui su affaritaliani.it

GiuseppeCima : RT @elevisconti: Interessante questa proposta di #Bersani al PD: facciamo un bel partitone nuovo! Traduco: “noi non vogliamo limitarci a r… - danirella9 : @GuidoCrosetto @DavideFalchieri Però ci sono due testimoni che dicono di averla letta prima. - Manuel31816032 : @artax_77 @simonefurlan1 @GuidoCrosetto @PoliticaPerJedi I due Letta si stanno muovendo per Draghi al Quirinale. - LPippero : @lameduck1960 Ciao Barbara, l'incubo non è Silvio il pompetta magica. L'incubo è Gianni Letta lo zio di Enrico nonc… - Willhel77324546 : @the_highsparrow Magari Letta. Avrebbe più possibilità. Gli altri due meglio di no. -