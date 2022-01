I Cranberries ricordano Dolores O’Riordan nell’anniversario della morte | il messaggio sui social

Leggi su optimagazine

(Di sabato 15 gennaio 2022) Con poche ma profonde parole i, e lo fanno con una nota pubblicata sui. Sono passati 4 anni dal quel maledetto 15 gennaio 2018 quando lei, cantautrice irlandese che ha reinventato la scena alternativa degli anni ’90, venne trovata priva di vita nella vasca da bagno dell’hotel Hilton di New York. Il viso rivolto verso il basso, annegamento. Unada intossicazione da alcol, non un suicidio come molti hanno cercato di intendere. Una spiegazione condivisa dal chitarrista Noel Hogan in un’intervista rilasciata per Rolling Stone un anno fa.arrivava da un periodo travagliato dopo una vita altrettanto travagliata, e in quel periodo si poteva considerare felice. Nel suo contesto, si intende. Dunque no, nessun ...