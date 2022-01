Hub vaccinale alla Sant’Angelo a Sasso, i medici attaccano ancora la Regione (Di sabato 15 gennaio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – A quasi un mese dall’avvio delle vaccinazioni pediatriche nella provincia di Benevento è stato raggiunta una percentuale di tutto rispetto: si è toccata quota 43% del totale dei bambini. Se questo dato è confortante per le Autorità sanitarie, continua a preoccupare invece la variante Omicron del Covid 19, che ormai in Campania è dilagante. Questa mattina l’Asl, con la cooperazione del Comune di Benevento, della Croce Rossa e della Protezione Civile, ha aperto un temporaneo hub presso la scuola Sant’Angelo a Sasso nella parte alta della Città. Nell’ambito del progetto ASL “Mi vaccino a scuola” sono stati vaccinati 300 persone, tra i quali 250 sono bambini ed il restante sono genitori degli stessi. E’ il terzo hub scolastico nel capoluogo, dopo l’apertura alla Bilingue ed il plesso Pascoli della ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 15 gennaio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – A quasi un mese dall’avvio delle vaccinazioni pediatriche nella provincia di Benevento è stato raggiunta una percentuale di tutto rispetto: si è toccata quota 43% del totale dei bambini. Se questo dato è confortante per le Autorità sanitarie, continua a preoccupare invece la variante Omicron del Covid 19, che ormai in Campania è dilagante. Questa mattina l’Asl, con la cooperazione del Comune di Benevento, della Croce Rossa e della Protezione Civile, ha aperto un temporaneo hub presso la scuolanella parte alta della Città. Nell’ambito del progetto ASL “Mi vaccino a scuola” sono stati vaccinati 300 persone, tra i quali 250 sono bambini ed il restante sono genitori degli stessi. E’ il terzo hub scolastico nel capoluogo, dopo l’aperturaBilingue ed il plesso Pascoli della ...

