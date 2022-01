Honda | i segreti della nuova RC213V | la rivoluzione passa dal retrotreno

(Di sabato 15 gennaio 2022) Marc Marquez ha rassicurato tutti al 'media day'. 'Mi sento meglio - ha detto lo spagnolo - passo dopo passo, sembra che oramai il tempo di tornare finalmente in moto sia vicino. Tuttavia devo ...

Advertising

Gazzetta_it : Honda #MotoGP, ecco i segreti della nuova RC213V di Marquez & co: la rivoluzione passa dal retrotreno -

Ultime Notizie dalla rete : Honda segreti

La Gazzetta dello Sport

Marc Marquez ha rassicurato tutti al 'media day'. 'Mi sento meglio - ha detto lo spagnolo - passo dopo passo, sembra che oramai il tempo di tornare finalmente in moto sia vicino. Tuttavia devo avere ancora pazienza, perché è un processo lento. ...... quindi il primo obiettivo è imparare tutti idella categoria nel minor tempo possibile. In ... pur sapendo il reale potenziale della. "Al momento la moto non è tra quelle che possono ...