Hockey pista, Serie A1: alla ripresa Follonica sbatte su Valdagno. Forte, Lodi e Sarzana ok (Di domenica 16 gennaio 2022) La Serie A1 di Hockey pista, dopo la "falsa partenza" della scorsa settimana, dovuta alla situazione sanitaria, è tornata. Nel sabato sera appena andata in archivio sono stati infatti quattro i match disputati, nell'agenda relativa alla 14esima giornata della stagione 2021-2022. Andiamo a vedere come sono andate le cose. Il risultato più significativo è stato quello del pareggio, per 1-1, tra Follonica e Valdagno (botta e risposta sull'asse Llobet-Motaran), che ha fermato la corsa dei toscani e ridato un po' di vigore a quella dei veneti. Di questo esito ne ha approfittato il Forte de Marmi che, imponendosi per 6-3 in casa sul Vercelli, è riuscito ad agganciare al secondo posto i corregionali (entrambe le formazioni a quota 24, con un diverso numero di ...

