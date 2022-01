“Ho fatto un danno”, come sta Giulia Stabile dopo l’infortunio (Di sabato 15 gennaio 2022) La ballerina di Amici Giulia Stabile ha pubblicato una foto sui social per diffondere la notizia di quello che le è successo Giulia Stabile ha subito un piccolo infortunio. La vincitrice dell’ultima edizione di Amici, la prima donna nella sezione ballo, per qualche giorno è costretta a fermarsi. (Instagram)È stata lei stessa ha informare i fan con un post pubblicando la foto di uno studio medico. “Ehi, ho fatto danno e mi sono fatta una piccola lesione”. Ha però subito rassicurato i followers. Ha detto che le cure sono già iniziate e che in una settimana si rimetterà in piedi. Ha infine tranquillizato i fan: “non è successo nulla state tranquilli”. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Alessia Quarto, brutte notizie dopo C’è posta per te: le sue ... Leggi su ck12 (Di sabato 15 gennaio 2022) La ballerina di Amiciha pubblicato una foto sui social per diffondere la notizia di quello che le è successoha subito un piccolo infortunio. La vincitrice dell’ultima edizione di Amici, la prima donna nella sezione ballo, per qualche giorno è costretta a fermarsi. (Instagram)È stata lei stessa ha informare i fan con un post pubblicando la foto di uno studio medico. “Ehi, hoe mi sono fatta una piccola lesione”. Ha però subito rassicurato i followers. Ha detto che le cure sono già iniziate e che in una settimana si rimetterà in piedi. Ha infine tranquillizato i fan: “non è successo nulla state tranquilli”. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Alessia Quarto, brutte notizieC’è posta per te: le sue ...

