Highlights e gol Guinea Bissau-Egitto 0-1 | Coppa d’Africa 2022 VIDEO

Advertising

Troves_2 : @nico__acm Un portiere normale e reattivo rischia uscendo basso sul controllo errato e blocca il pallone, con l'azi… - SportsManagem12 : RT @sampdoria: ? | HIGHLIGHTS Il gol e le azioni salienti di #SampTorino, 22.a giornata della #SerieATIM 2021/22. - sportli26181512 : N.E.C.-Heracles Almelo: video, gol e highlights: Pareggio senza reti tra NEC e Heracles. Finisce 0-0 il match della… - SkySport : Premier, gol e highlights della 22^ giornata. Il City batte il Chelsea, United rimontato #SkySport #SkyPremier… - zazoomblog : Highlights e gol Salernitana-Lazio 0-3 Serie A 2021-2022 (VIDEO) - #Highlights #Salernitana-Lazio #Serie -

Ultime Notizie dalla rete : Highlights gol

Nella gara della 22ª giornata di Premier League, il Watford supera per 3 - 1 il Southampton. InJimenez (su rigore), Coady, Ward - Prowse e Traoré. Guarda glidel matchNella gara della 22ª giornata di Premier League, Aston Villa e Manchester United pareggiano per 2 - 2. InBruno Fernandes (doppietta), Ramsey e Coutinho. Guarda glidel matchUn super esordio quello di Philippe Coutinho con la maglia dell'Aston Villa. L'ex Barcellona è decisivo per il pareggio dei suoi per 2-2. Ecco le immagini del match.Sampdoria-Torino 1-2: il VIDEO dei GOL e degli HIGHLIGHTS del match valevole per la ventiduesima giornata del campionato di Serie A 2021/2022 ...