Ha insegnato per 20 anni senza laurea, la Guardia di Finanza le sequestra 350mila euro (Di sabato 15 gennaio 2022) I finanzieri del Comando Provinciale di Varese hanno sequestrato 350mila euro in denaro e beni a un’insegnante che avrebbe esercitato la sua attività presentando una falsa laurea e l’hanno denunciata... Leggi su feedpress.me (Di sabato 15 gennaio 2022) I finanzieri del Comando Provinciale di Varese hannotoin denaro e beni a un’insegnante che avrebbe esercitato la sua attività presentando una falsae l’hanno denunciata...

Advertising

Agenzia_Italia : ?????Il caso della donna che ha insegnato per 20 anni senza avere una laurea ?? - BeppeSala : Mi avevi detto che amavi Milano. Forse perché qui l'Europa è di casa. Cercheremo di rendere la nostra città sempre… - Roky99760738 : RT @luisaauri: La pandemia ha sconvolto il nostro modo di vivere ma ci ha insegnato anche tanto, per esempio ad aver sopravvalutato person… - MonicaTedde : RT @Agenzia_Italia: ?????Il caso della donna che ha insegnato per 20 anni senza avere una laurea ?? - crlggg : RT @luisaauri: La pandemia ha sconvolto il nostro modo di vivere ma ci ha insegnato anche tanto, per esempio ad aver sopravvalutato person… -