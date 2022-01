Green pass | almeno un migliaio di manifestanti a Milano

(Di sabato 15 gennaio 2022) Ha appena preso il via in piazza XXV aprile, in zona Garibaldi a, la manifestazione 'no' organizzata da Italexit, il movimento fondato da Gianluigi Paragone. All'evento è annunciato ...

Advertising

VittorioSgarbi : Aeroporto di Fiumicino: seduto a destra puoi bere il tuo caffè con il “Green Pass”; a sinistra, a soli 2 metri, app… - Corriere : Londra vuole già abolire il green pass: il 26 gennaio le nuove regole. Resta solo la mascherina al chiuso - ladyonorato : C’è un giudice a #ReggioCalabria! ?????? - palermo24h : Green pass, 12enne bloccato all’aeroporto di Catania perchè senza vaccino doveva raggiungere la mamma a Milano – Se… - GessaMarta : RT @actarus1070: Manifestazione No Green Pass a Genova - 15 Gennaio 2022 ore 16:00 -

Ultime Notizie dalla rete : Green pass

Il Sole 24 ORE

"Sono malata di cancro e forse non avrò ancora molto da vivere ed è per questo che ho deciso di scrivere una lettera aperta ai furbetti delche, facendo finta di essersi inoculati il vaccino anti Covid, hanno mostrato egoismo e totale mancanza di senso civico che mi ha prima indignata e poi demoralizzata". Lo ha detto Ansa ...Infatti, il decreto che stabilisce le nuove regole per ile che era entrato in vigore proprio quel giorno, autorizza l'imbarco solo a dodicenni vaccinati. L'uomo è separato dalla moglie, ...No vax in piazza a Roma. A protestare contro il Green Pass almeno cinquemila le persone in piazza San Giovanni in Laterano. “Libertà e la verità” contro la dittatura sanitaria, urlano. Uomini, donne, ...SABATO DI PROTESTE 15 gennaio 2022 15:22 Covid, manifestazioni No Green pass e No vax a Roma e Milano - - > leggi dopo - - > slideshow mostra dettagli nascondi dettagli clicca per guardare tutte le fo ...