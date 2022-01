Grande Fratello Vip, chi è uscito ieri sera? Ecco eliminato e chi al televoto (Di sabato 15 gennaio 2022) Chi è uscito nella puntata di ieri sera del Grande Fratello Vip 6? Le tre concorrenti a rischio eliminazione erano Carmen Russo, Federica Calemme e Soleil Sorge. A seguire il nome del nuovo eliminato del reality show condotto da Alfonso Signorini e chi è finito al televoto nella prossima puntata, che andrà in onda lunedì prossimo in prima serata su Canale 5. Chi è uscito ieri sera dal Grande Fratello Vip? Il quattordicesimo concorrente eliminato della puntata del 14 gennaio del Grande Fratello Vip 6 è Carmen Russo. La showgirl originaria di Genova è stata la meno votata dal pubblico da casa, che le ha preferito ... Leggi su tutto.tv (Di sabato 15 gennaio 2022) Chi ènella puntata didelVip 6? Le tre concorrenti a rischio eliminazione erano Carmen Russo, Federica Calemme e Soleil Sorge. A seguire il nome del nuovodel reality show condotto da Alfonso Signorini e chi è finito alnella prossima puntata, che andrà in onda lunedì prossimo in primata su Canale 5. Chi èdalVip? Il quattordicesimo concorrentedella puntata del 14 gennaio delVip 6 è Carmen Russo. La showgirl originaria di Genova è stata la meno votata dal pubblico da casa, che le ha preferito ...

