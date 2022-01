Governo: Letta, 'proteggere figura Draghi è fondamentale per il Paese' (Di sabato 15 gennaio 2022) Roma, 14 gen (Adnkronos) - "proteggere la figura di Mario Draghi è fondamentale per la forza del nostro Paese. Ho l'impressione che si giochi come se potessimo permetterci di non avere, come stella polare che il Paese deve avere, la carta fondamentale della credibilità di Draghi". Lo ha detto Enrico Letta a gruppi e Direzione Pd. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 15 gennaio 2022) Roma, 14 gen (Adnkronos) - "ladi Marioper la forza del nostro. Ho l'impressione che si giochi come se potessimo permetterci di non avere, come stella polare che ildeve avere, la cartadella credibilità di". Lo ha detto Enricoa gruppi e Direzione Pd.

Advertising

RadioLuiss : ???? Letta: 'Proponiamo un patto di legislatura per completarla nei tempi naturali, fatto di tre punti: - l'elezione… - dieffe55 : RT @natalina_lucee: @FmMosca Il governo deve cadere : tutti i partiti al governo ne dovranno rispondere : Letta ,Salvini .....tutti i tradi… - IPlebeo : RT @giubileif: Ora per Pd e M5S #Berlusconi è diventato “irricevibile”. Bisognerebbe ricordare a Letta e Conte che sono al governo insieme… - giuseppe185033 : @panluc @ricpuglisi Penso si riferisca a ciò che successe ai tempi del Governo Letta - antonello_picci : RT @giubileif: Ora per Pd e M5S #Berlusconi è diventato “irricevibile”. Bisognerebbe ricordare a Letta e Conte che sono al governo insieme… -