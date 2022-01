Golf, PGA Tour: Molinari riparte dalla California (Di sabato 15 gennaio 2022) Per Francesco Molinari è il momento di tornare in campo. Il Golfista torinese, dopo due mesi dall’ultima apparizione sul PGA Tour, dal 20 al 23 gennaio sarà tra i protagonisti del The American Express, evento del massimo circuito americano maschile in programma a La Quinta, in California. Un campo che lo ha visto conquistare l’ottavo posto nell’edizione precedente; e adesso, il piemontese proverà a mettersi alle spalle i problemi alla schiena che lo hanno costretto a rinunciare in extremis alle Olimpiadi di Tokyo. Le ultime apparizioni sul PGA Tour per Chicco Molinari sono state deludenti. Prima il 67esimo posto allo Shriners Children’s Open, poi l’uscita al taglio al World Wide Technology Championship at Mayakoba e il ritiro, prima di ultimare il secondo giro, allo Houston Open. ... Leggi su sportface (Di sabato 15 gennaio 2022) Per Francescoè il momento di tornare in campo. Ilista torinese, dopo due mesi dall’ultima apparizione sul PGA, dal 20 al 23 gennaio sarà tra i protagonisti del The American Express, evento del massimo circuito americano maschile in programma a La Quinta, in. Un campo che lo ha visto conquistare l’ottavo posto nell’edizione precedente; e adesso, il piemontese proverà a mettersi alle spalle i problemi alla schiena che lo hanno costretto a rinunciare in extremis alle Olimpiadi di Tokyo. Le ultime apparizioni sul PGAper Chiccosono state deludenti. Prima il 67esimo posto allo Shriners Children’s Open, poi l’uscita al taglio al World Wide Technology Championship at Mayakoba e il ritiro, prima di ultimare il secondo giro, allo Houston Open. ...

