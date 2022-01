God of War Guida: Quello che c’è da sapere (Di sabato 15 gennaio 2022) Se avete acquistato God of War, allora questo articolo potrebbe tornarvi utile. In attesa della nostra Recensione, vogliamo condividere con voi una serie di Guide, come accade di consueto con ogni titolo Tripla A. God of War: I nostri consigli Se provenite dai precedenti capitoli, depositateli nel dimenticatoio, perchè questo nuovo titolo della serie si distacca di molto da quelli ai quali siamo stati abituati. Per la prima volta ci troviamo di fronte un Free Roaming di tutto rispetto, dove l’esplorazione la fa da padrone e la generosa presenza di attività secondarie, collezionabili e forzieri, porta la longevità del titolo alle 40 o più ore. Leggi anche God of War: Recensione, Trailer e Gameplay Di seguito vi riportiamo i nostri consigli: Non completate il gioco frettolosamente, ci sono tante location da esplorare, misteri da scoprire, forzieri da aprire ed altro ancora, ... Leggi su gamerbrain (Di sabato 15 gennaio 2022) Se avete acquistato God of War, allora questo articolo potrebbe tornarvi utile. In attesa della nostra Recensione, vogliamo condividere con voi una serie di Guide, come accade di consueto con ogni titolo Tripla A. God of War: I nostri consigli Se provenite dai precedenti capitoli, depositateli nel dimenticatoio, perchè questo nuovo titolo della serie si distacca di molto da quelli ai quali siamo stati abituati. Per la prima volta ci troviamo di fronte un Free Roaming di tutto rispetto, dove l’esplorazione la fa da padrone e la generosa presenza di attività secondarie, collezionabili e forzieri, porta la longevità del titolo alle 40 o più ore. Leggi anche God of War: Recensione, Trailer e Gameplay Di seguito vi riportiamo i nostri consigli: Non completate il gioco frettolosamente, ci sono tante location da esplorare, misteri da scoprire, forzieri da aprire ed altro ancora, ...

