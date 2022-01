God of War Guida: Come vedere il vero finale (Di sabato 15 gennaio 2022) Portando a termine God of War, avrete sicuramente notato l’assenza di un vero e proprio finale. In questo articolo vi spiegheremo Come assistere al filmato conclusivo dell’avventura, anticipandovi che ci saranno degli Spoiler. God of War: Guida al finale Dopo aver portato a termine il lungo e travagliato viaggio, spargendo le ceneri della moglie di Kratos nel luogo da lei stabilito, vi verrà indicato Come obiettivo di recarvi al tempio, dovrete semplicemente tornare indietro dalla medesima strada. Durante questo breve tratto, vedrete comparire i titoli di coda sul lato destro, giunti al luogo e recuperata la testa, appariranno dei popup dove verrete informati della possibilità di proseguire l’avventura, tramite l’esplorazione dei luoghi non visitati, il completamento ... Leggi su gamerbrain (Di sabato 15 gennaio 2022) Portando a termine God of War, avrete sicuramente notato l’assenza di une proprio. In questo articolo vi spiegheremoassistere al filmato conclusivo dell’avventura, anticipandovi che ci saranno degli Spoiler. God of War:alDopo aver portato a termine il lungo e travagliato viaggio, spargendo le ceneri della moglie di Kratos nel luogo da lei stabilito, vi verrà indicatoobiettivo di recarvi al tempio, dovrete semplicemente tornare indietro dalla medesima strada. Durante questo breve tratto, vedrete comparire i titoli di coda sul lato destro, giunti al luogo e recuperata la testa, appariranno dei popup dove verrete informati della possibilità di proseguire l’avventura, tramite l’esplorazione dei luoghi non visitati, il completamento ...

