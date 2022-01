God of War Guida: Come salvare la partita manualmente (Di sabato 15 gennaio 2022) Come vi abbiamo accennato in God of War Guida: Quello che c’è da sapere, vi sono 2 modi per salvare i propri progressi nel nuovo capitolo della serie, scopriamo insieme quali sono e Come funzionano. God of War: Come salvare i progressi di gioco Il salvataggio dei progressi è sicuramente la prima grande preoccupazione del giocatore, alcuni giochi optano per i salvataggi manuali, altri invece per gli automatici, God of War permette sia di salvare i progressi in modo autonomo che manuale. Nel primo caso i salvataggi avvengono dopo aver portato a termine eventi, missioni o incarichi di vario tipo, in prossimità di un Boss o in altre circostanze in cui la morte di Kratos permette al giocatore di tentare nuovamente la medesima sezione, nel secondo invece è il ... Leggi su gamerbrain (Di sabato 15 gennaio 2022)vi abbiamo accennato in God of War: Quello che c’è da sapere, vi sono 2 modi peri propri progressi nel nuovo capitolo della serie, scopriamo insieme quali sono efunzionano. God of War:i progressi di gioco Il salvataggio dei progressi è sicuramente la prima grande preoccupazione del giocatore, alcuni giochi optano per i salvataggi manuali, altri invece per gli automatici, God of War permette sia dii progressi in modo autonomo che manuale. Nel primo caso i salvataggi avvengono dopo aver portato a termine eventi, missioni o incarichi di vario tipo, in prossimità di un Boss o in altre circostanze in cui la morte di Kratos permette al giocatore di tentare nuovamente la medesima sezione, nel secondo invece è il ...

Advertising

Tech_Gaming_it : God of War Guida: Come ottenere il guanto dell'infinito - zazoomblog : God of War Guida: Come aprire le camere nascoste - #Guida: #aprire #camere #nascoste - Tech_Gaming_it : God of War Guida: Come aprire le camere nascoste - Tech_Gaming_it : God of War Guida ai forzieri: Quali sono, cosa contengono e come aprirli - KCrossGaming : ?? Nuovo Podcast! 'GOD OF WAR SU PC UNA BOMBA! | NVIDIA: FINE CRISI NEL 2022 | KRATOS BABBO CATTIVO ? #KristalNews 1… -