God of War Guida: Come resuscitare Kratos (Di sabato 15 gennaio 2022) Come vi abbiamo accennato in God of War Guida: Quello che c'è da sapere, in caso di morte, è possibile resuscitare Kratos, a pacco che disponiate della Pietra della Resurrezione, dove si trova e Come la si ottiene ed utilizza? Presto detto! God of War: Come resuscitare in caso di morte Normalmente in caso di morte, verrete catapultati ala schermata del gameover, che dopo un breve caricamento, consente di tornare in vita dall'ultimo checkpoint raggiunto. Sapete che è possibile resuscitare senza ricaricare il salvataggio? Nel corso dell'avventura vi capiterà spesso di imbattervi nei venditori, alcuni di essi vendono la Pietra della Resurrezione, la quale una volta acquistata, si auto-equipaggerà, permettendovi di tornare in vita nel caso ...

