God of War Guida: Come ottenere il guanto dell'infinito

Proseguiamo con le Guide su God of War svelandovi l'esistenza di un Easter Egg proveniente dal mondo degli Avengers, ci stiamo riferendo al guanto dell'infinito e Come fare per ottenerlo.

Come ottenere il guanto dell'infinito per Kratos in God of War

Tramite Reddit, siamo venuti a conoscenza della presenza di questo singolare Easter Egg in God of War. Nel gioco vi è una missione speciale assegnata da Sindri, nella quale è possibile ottenere il suddetto oggetto. Come accade nell'universo Marvel, anche nelle gelide terre nordiche di God of War, sono presenti 6 incantesimi paragonabili alle Infinity Stones e ve li riportiamo di seguito:

Andvari's Soul – Soul Stone
Njord's Temporal Stone – Time Stone
Eye of the Outer ...

