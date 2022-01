God of War Guida: Come aprire le camere nascoste (Di sabato 15 gennaio 2022) God of War ha molto da offrire agli amanti dell’esplorazione, tra cui le camere nascoste. Se avete da poco iniziato l’avventura, vi sarete sicuramente imbattuti almeno in una una porta con un grande sigillo roccioso danneggiato sulla stessa. Cosa sono? Come si aprono? Cosa troverete al loro interno? Presto detto! Come aprire le camere segrete in God of War Le camere nascoste possono essere sbloccate solo a partire dall’ottavo capitolo della storia principale, in quanto, al termine del settimo capitolo, riceverete un oggetto utile allo scopo, con il quale aprire i sigilli rocciosi, chiamato scalpello magico. Come accennato nel nostro articolo God of War Guida: Quello che c’è da sapere, non ... Leggi su gamerbrain (Di sabato 15 gennaio 2022) God of War ha molto da offrire agli amanti dell’esplorazione, tra cui le. Se avete da poco iniziato l’avventura, vi sarete sicuramente imbattuti almeno in una una porta con un grande sigillo roccioso danneggiato sulla stessa. Cosa sono?si aprono? Cosa troverete al loro interno? Presto detto!lesegrete in God of War Lepossono essere sbloccate solo a partire dall’ottavo capitolo della storia principale, in quanto, al termine del settimo capitolo, riceverete un oggetto utile allo scopo, con il qualei sigilli rocciosi, chiamato scalpello magico.accennato nel nostro articolo God of War: Quello che c’è da sapere, non ...

