Gli ultras dell'Inter contro Bonucci: «Se vuoi fare il malandrino, ti aspettiamo al baretto, vile cretino»

Su un ponte milanese, stanotte è comparso uno striscione della Curva Nord dell'Inter contro Leonardo Bonucci. Lo riporta SportMediaset.

«Se vuoi fare il malandrino, ti aspettiamo al baretto, vile cretino»

Il riferimento è, ovviamente, a quanto accaduto al termine della finale di Supercoppa Inter-Juventus, quando il calciatore bianconero ha aggredito il segretario dell'Inter, Mozzillo. Atteggiamento che il Giudice Sportivo ha incredibilmente derubricato ad alterco, comminando a Bonucci solo una multa da 10mila euro.

