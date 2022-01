Gli avvocati annunciano: Djokovic arrestato di nuovo in Australia (Di sabato 15 gennaio 2022) AGI - Novak Djokovic è stato riportato in detenzione amministrativa dopo che ieri il governo australiano ha cancellato il suo visto per la seconda volta, ed è in attesa di una sentenza del tribunale sul suo caso. L'udienza è fissata per le 9,30 (ora italiana) di oggi sabato 15 gennaio. La presenza in Australia di Djokovic, che non è vaccinato contro il Covid-19, "potrebbe incoraggiare il sentimento no Vax", hanno detto le autorità australiane in un documento del tribunale, sostenendo che il serbo debba essere espulso dal paese. Leggi su agi (Di sabato 15 gennaio 2022) AGI - Novakè stato riportato in detenzione amministrativa dopo che ieri il governo australiano ha cancellato il suo visto per la seconda volta, ed è in attesa di una sentenza del tribunale sul suo caso. L'udienza è fissata per le 9,30 (ora italiana) di oggi sabato 15 gennaio. La presenza in Australia di, che non è vaccinato contro il Covid-19, "potrebbe incoraggiare il sentimento no Vax", hanno detto le autorità australiane in un documento del tribunale, sostenendo che il serbo debba essere espulso dal paese.

