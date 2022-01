Giustizia: Lega, 'da troppo aspettiamo Cartabia su Csm, da prossimo Capo Stato riforma radicale' (Di sabato 15 gennaio 2022) Roma, 15 gen. (Adnkronos) - "Il prossimo Presidente della Repubblica, che ricopre anche la carica di Presidente del Csm, dovrà avere ben chiara la necessità di una riorganizzazione della Giustizia a partire da una profonda e radicale riforma del Csm: abbiamo vissuto e stiamo vivendo scandali inaccettabili. Per il Quirinale serve un profilo liberale e garantista”. Lo sottolineano fonti della Lega. Dal partito di Matteo Salvini si fa anche notare che “aspettiamo da troppo tempo -si rileva ancora da parte del partito di Matteo Salvini- la proposta del ministro Cartabia per mettere ordine al Csm”. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 15 gennaio 2022) Roma, 15 gen. (Adnkronos) - "IlPresidente della Repubblica, che ricopre anche la carica di Presidente del Csm, dovrà avere ben chiara la necessità di una riorganizzazione dellaa partire da una profonda edel Csm: abbiamo vissuto e stiamo vivendo scandali inaccettabili. Per il Quirinale serve un profilo liberale e garantista”. Lo sottolineano fonti della. Dal partito di Matteo Salvini si fa anche notare che “datempo -si rileva ancora da parte del partito di Matteo Salvini- la proposta del ministroper mettere ordine al Csm”.

