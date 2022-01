Giorgia Palmas | lato A in bella vista in giardino | succede di tutto Foto

Leggi su juvedipendenza

(Di sabato 15 gennaio 2022) Anche un momento di relax può diventare seducente; è esattamente quello che si può notare dal post di, lashowgirl. InstagramUna delle donne più affascinanti di tutta Italia è, senza ombra di dubbio,; la showgirl, di recente ospite al programma Guess My Age- Indovina l’Età, è stata legata al mondo del calcio. Laconduttrice televisiva, infatti, ha avuto una storia d’amore con Davide Bombardini, ex centrocampista che in carriera ha vestito anche la maglia della Roma. I due, nel 2008, hanno messo al mondo Sofia, una delle persone più importanti nella vita della. Non solo l’ex calciatore; la showgirl, nel 2012 e per sei anni, è stata con Brumotti, il biker di Striscia la Notizia. La vera felicità, a livello sentimentale, è ...