Gigi D'Agostino irriconoscibile, prima foto dopo l'annuncio della malattia: 'Vorrei un po' di pace e forza' (Di sabato 15 gennaio 2022) Solo un mese fa annunciava sui social di star combattendo con un 'grave male' che lo ha colpito 'in modo molto aggressivo'. Il dj, leggenda della moderna musica dance, ha ricevuto un'enorme ondata d'... Leggi su leggo (Di sabato 15 gennaio 2022) Solo un mese fa annunciava sui social di star combattendo con un 'grave male' che lo ha colpito 'in modo molto aggressivo'. Il dj, leggendamoderna musica dance, ha ricevuto un'enorme ondata d'...

Advertising

stevebianconero : RT @fanpage: Gigi D’Agostino si è mostrato per la prima volta in foto sui social network dopo aver annunciato di essere stato colpito da un… - kiara86769608 : RT @fanpage: Gigi D’Agostino si è mostrato per la prima volta in foto sui social network dopo aver annunciato di essere stato colpito da un… - TataChips86 : Ora non fate ventordici articoli su Gigi D'Agostino per una foto che ha pubblicato per prendere Like. Lo scrisse an… - fanpage : Gigi D’Agostino si è mostrato per la prima volta in foto sui social network dopo aver annunciato di essere stato co… - LaStampa : Gigi D’Agostino su Instagram col deambulatore: “Spero il nuovo anno mi doni un po’ di pace e forza” -