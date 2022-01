Giallo in Campania: trovato cadavere di un uomo, era ferito al volto (Di sabato 15 gennaio 2022) Il cadavere di un uomo è stato rinvenuto nel pomeriggio di oggi nel salernitano, precisamente nella pineta di Campolongo tra i territori comunali di Eboli e Battipaglia. Si tratta di un 30enne di origine magrebina ma residente a Capaccio. L’allarme era scattato qualche giorno fa, quando si era allontanato senza fare ritorno a casa. Giallo L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di sabato 15 gennaio 2022) Ildi unè stato rinvenuto nel pomeriggio di oggi nel salernitano, precisamente nella pineta di Campolongo tra i territori comunali di Eboli e Battipaglia. Si tratta di un 30enne di origine magrebina ma residente a Capaccio. L’allarme era scattato qualche giorno fa, quando si era allontanato senza fare ritorno a casa.L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

