Gf Vip, Nathalie si scaglia contro Valeria: "Smettila di fare la prima donna"

Dal duro litigio per i beauty, Nathalie Caldonazzo e Valeria Marini sono sempre più in contrasto. Nella casa del Gf Vip le due icone del Bagaglino si ignorano e poi si provocano a vicenda in puntata. Al pubblico da casa e ad Alfonso Signorini non è sfuggito il fatto che Nathalie Caldonazzo e Manila Nazzaro, due protagoniste del GF Vip 6, si detestano. Valeria Marini nella nuova puntata si è schierata dalla parte dell'ex Miss Italia, visto che ha attaccato Nathalie dicendole: "Stai al posto tuo! Ma cosa stai dicendo, falla finita". Nathalie Caldonazzo e Manila Nazzaro si sono confrontate nella nuova puntata del Gf Vip 6. A intervenire ci ha pensato Valeria Marini, per aver avuto una discussione nei giorni scorsi con l'attrice romana, lanciandole una frecciata.

