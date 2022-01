GF Vip, Miriana Trevisan con Delia Duran e contro Soleil Sorge: “Gli animali non si fermano” (Di sabato 15 gennaio 2022) Si aggiunge una new-entry al cast del Gf vip e con l’ingresso di Delia Duran nella Casa lo scontro tra lei e Soleil Sorge è assicurato. La modella venezuelana apre il suo gioco svelando di voler scoprire cosa è accaduto tra l’ex gieffino nonché promesso sposo Alex Belli e l’ex Uomini e donne, certa che tra i due si sia consumata della passione. Intanto le fa eco Miriana Trevisan. In una prima confidenza alla new-entry quest’ultima si schiera dalla parte di Delia, sostenendo che Alex e Soleil non siano degli amici e che avrebbero potuto scegliere di non cedere alla passione per tutelare la sua posizione di promessa sposa. Una confidenza che, unitamente all’accesso di Delia nel reality, desta tra le reazioni dell’occhio ... Leggi su anticipazionitv (Di sabato 15 gennaio 2022) Si aggiunge una new-entry al cast del Gf vip e con l’ingresso dinella Casa lo stra lei eè assicurato. La modella venezuelana apre il suo gioco svelando di voler scoprire cosa è accaduto tra l’ex gieffino nonché promesso sposo Alex Belli e l’ex Uomini e donne, certa che tra i due si sia consumata della passione. Intanto le fa eco. In una prima confidenza alla new-entry quest’ultima si schiera dalla parte di, sostenendo che Alex enon siano degli amici e che avrebbero potuto scegliere di non cedere alla passione per tutelare la sua posizione di promessa sposa. Una confidenza che, unitamente all’accesso dinel reality, desta tra le reazioni dell’occhio ...

