“GF Vip”, l’ex di Belen “bacchettato” dalla mamma: “Non cercare l’amore, l’amore troverà te” (Di sabato 15 gennaio 2022) Uno degli incontri più belli della storia del “GF Vip” Esmeralda irrompe nella casa di Cinecittà e commuove tutti Bella, Perizona Magazine. Leggi su perizona (Di sabato 15 gennaio 2022) Uno degli incontri più belli della storia del “GF Vip” Esmeralda irrompe nella casa di Cinecittà e commuove tutti Bella, Perizona Magazine.

Advertising

VanityFairIt : Tra le (poche) cose da ricordare di quest'edizione del reality: il sodalizio tra i due atleti. Come dimostra l'ulti… - zazoomblog : GF Vip l’ex di Soleil e suo fratello in trattativa per entrare in casa: ecco chi sono (FOTO) - #Soleil #fratello… - IsaeChia : #GfVip 6, Soleil Sorge si sfoga dopo l’ingresso di Delia Duran: “Ho una famiglia a casa, non ci pensa nessuno?” La… - PausaCaff3 : GF Vip, l’annuncio prima della puntata L’ex concorrente salta la diretta - blogtivvu : L’ex fidanzato di Federica Calemme la picchiava? “Era violento”, poi la regia del GF Vip censura -