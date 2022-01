Gf Vip, Gianmaria umiliato da Sophie: "Che schifo, quello che fa è ripugnante" (Di sabato 15 gennaio 2022) Gianmaria Antinolfi e Sophie Codegoni si sono ormai allontanati dopo quasi tre mesi di flirt nella Casa del Grande Fratello Vip. Pochi giorni dopo, l'imprenditore campano si è concentrato sulla nuova arrivata Federica Calemme, mentre l'ex tronista ha iniziato la sua storia con Alessandro Basciano. Tuttavia, non ci sono accuse o gelosie di alcun tipo tra i due, anche se parlare di amicizia potrebbe essere troppo. L'altro ieri, la Codegoni, ha sferrato un colpo particolarmente imbarazzante nei confronti di Gianmaria, parlandogli dell'abitudine che ha il campano di grattarsi e annusarsi. Un paio di mesi fa, gli utenti di Twitter hanno invaso il web di un video nel quale Gianmaria compiva questo gesto tanto che in puntata Alfonso Signorini lo aveva persino ripreso: "Il bel tenebroso della casa si gratta un po' troppo ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di sabato 15 gennaio 2022)Antinolfi eCodegoni si sono ormai allontanati dopo quasi tre mesi di flirt nella Casa del Grande Fratello Vip. Pochi giorni dopo, l'imprenditore campano si è concentrato sulla nuova arrivata Federica Calemme, mentre l'ex tronista ha iniziato la sua storia con Alessandro Basciano. Tuttavia, non ci sono accuse o gelosie di alcun tipo tra i due, anche se parlare di amicizia potrebbe essere troppo. L'altro ieri, la Codegoni, ha sferrato un colpo particolarmente imbarazzante nei confronti di, parlandogli dell'abitudine che ha il campano di grattarsi e annusarsi. Un paio di mesi fa, gli utenti di Twitter hanno invaso il web di un video nel qualecompiva questo gesto tanto che in puntata Alfonso Signorini lo aveva persino ripreso: "Il bel tenebroso della casa si gratta un po' troppo ...

