GF Vip, Delia Duran ha una nuova alleata contro Soleil: "Sono dalla tua parte" (Di sabato 15 gennaio 2022) Miriana Trevisan si è avvicinata a Delia Duran dopo la diretta: l’ex Velina le ha confidato che lei si era schierata apertamente dalla parte di Delia Duran, e le ha chiesto come avesse passato queste ultime settimane dopo l’uscita dalla casa di Alex Belli. Dopo l'ingresso di Delia Duran nella casa del Grande Fratello Vip è scoppiata subito la prima polemica tra la modella e l'influencer. Delia ha subito esordito con: "L'ultima volta Sono stata cinque minuti. Ora Sono pronta a restare." Ma Solei non si fa mettere nell'angolo e ribatte immediatamente alla provocazione: "Hai studiato bene la tua parte" replica l'influencer. Ma Delia non arretra di un ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di sabato 15 gennaio 2022) Miriana Trevisan si è avvicinata adopo la diretta: l’ex Velina le ha confidato che lei si era schierata apertamentedi, e le ha chiesto come avesse passato queste ultime settimane dopo l’uscitacasa di Alex Belli. Dopo l'ingresso dinella casa del Grande Fratello Vip è scoppiata subito la prima polemica tra la modella e l'influencer.ha subito esordito con: "L'ultima voltastata cinque minuti. Orapronta a restare." Ma Solei non si fa mettere nell'angolo e ribatte immediatamente alla provocazione: "Hai studiato bene la tua" replica l'influencer. Manon arretra di un ...

Advertising

Nicole97403461 : #gfvip Ridicoli alcuni giornalai che commentano omettendo sempre dei particolari!!!!!!!! - infoitcultura : Grande Fratello Vip, Miriana Trevisan si schiera con Delia Duran: “Tra Soleil e Alex Belli non era solo amicizia” - infoitcultura : Gf Vip 6, Delia Duran scoppia in lacrime e parla della crisi con Alex Belli - martina_cuonzo : @GrandeFratello Grade Gf vip. Fa entrare Delia per rendere vittima Soleil e portarla fino alla fine , solo perché t… - zazoomblog : Gf Vip 6 Delia Duran scoppia in lacrime e parla della crisi con Alex Belli - #Delia #Duran #scoppia #lacrime… -