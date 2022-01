Gf Vip 6 Vs The Voice Senior: ecco com’è andata la sesta sfida di ascolti (Di sabato 15 gennaio 2022) Ieri sera è andata in onda l’ennesima sfida tra il palinsesto Rai e quello Mediaset. A sfidarsi, il programma musicale condotto da Antonella Clerici, The Voice Senior e la trentaquattresima puntata del Gf Vip 6, con al timone Alfonso Signorini. Chi avrà vinto la gara di ascolti? Il Grande Fratello Vip ha tenuto incollati 3.343.000 spettatori, con il 20.8% di share. The Voice Senior ha invece conquistato 3.902.000 telespettatori, pari al 19% di share. L'articolo proviene da Isa e Chia. Leggi su isaechia (Di sabato 15 gennaio 2022) Ieri sera èin onda l’ennesimatra il palinsesto Rai e quello Mediaset. Arsi, il programma musicale condotto da Antonella Clerici, Thee la trentaquattresima puntata del Gf Vip 6, con al timone Alfonso Signorini. Chi avrà vinto la gara di? Il Grande Fratello Vip ha tenuto incollati 3.343.000 spettatori, con il 20.8% di share. Theha invece conquistato 3.902.000 telespettatori, pari al 19% di share. L'articolo proviene da Isa e Chia.

Advertising

Teleblogmag : The voice senior sempre al top della prima serata, stabile il #gfvip che chiude come sempre oltre l'una di notte.… - blogtivvu : Ascolti Grande Fratello Vip 6, trentaquattresima puntata: auditel del 14 gennaio, Signorini contro The Voice Senior… - SerieTvserie : Ascolti tv venerdì 14 gennaio 2022: The Voice Senior, GF Vip, The Good Doctor - tvblogit : Ascolti tv venerdì 14 gennaio 2022: The Voice Senior, GF Vip, The Good Doctor - CorriereCitta : #AscoltiTv venerdì 14 gennaio 2022: The Voice Senior, GF VIP, The Good Doctor, Quarto Grado, dati Auditel e share -