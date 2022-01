Gf Vip 6, trentaquattresima puntata: eliminata Carmen Russo, Delia Duran ha fatto il suo (discusso) ingresso nella Casa. I nominati sono… (Di sabato 15 gennaio 2022) Si è appena conclusa la trentaquattresima puntata del Gf Vip 6 con il consueto appuntamento del venerdì. Alla conduzione come ogni settimana Alfonso Signorini, accompagnato dalle opinioniste Sonia Bruganelli e Adriana Volpe. La serata è iniziata con una clip sui dissapori che sono nati tra i vipponi dopo la scorsa puntata quando Nathaly Caldonazzo è risultata la preferita dal pubblico. Questa sera Nathaly e Katia Ricciarelli si sono messe con le spalle al led e gieffini si sono schierati palesemente con l’una o con l’altra. Soleil Sorge, Manila Nazzaro, Valeria Marini, Carmen Russo, Giucas Casella, Davide Silvestri e Barù si sono messi accanto a Katia, mentre tutti gli altri si sono schierati dalla parte della Caldonazzo. La preferenza del pubblico verso Nathaly ha fatto nascere uno ... Leggi su isaechia (Di sabato 15 gennaio 2022) Si è appena conclusa ladel Gf Vip 6 con il consueto appuntamento del venerdì. Alla conduzione come ogni settimana Alfonso Signorini, accompagnato dalle opinioniste Sonia Bruganelli e Adriana Volpe. La serata è iniziata con una clip sui dissapori che sono nati tra i vipponi dopo la scorsaquando Nathaly Caldonazzo è risultata la preferita dal pubblico. Questa sera Nathaly e Katia Ricciarelli si sono messe con le spalle al led e gieffini si sono schierati palesemente con l’una o con l’altra. Soleil Sorge, Manila Nazzaro, Valeria Marini,, Giucas Casella, Davide Silvestri e Barù si sono messi accanto a Katia, mentre tutti gli altri si sono schierati dalla parte della Caldonazzo. La preferenza del pubblico verso Nathaly hanascere uno ...

