GF Vip 6, ogni notte dorme in salotto tra lo stupore di tutti: il motivo è assurdo – VIDEO (Di sabato 15 gennaio 2022) Al GF Vip 6 i colpi di scena non finiscono mai. Un concorrente ha abbandonato il proprio letto per dormire nel salotto: il motivo della sua decisione ha lasciato tutti senza parole Dopo oltre quattro mesi dall’inizio, se ne vedono e se ne sentono di cotte e di crude al GF Vip 6. A lasciare L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di sabato 15 gennaio 2022) Al GF Vip 6 i colpi di scena non finiscono mai. Un concorrente ha abbandonato il proprio letto per dormire nel: ildella sua decisione ha lasciatosenza parole Dopo oltre quattro mesi dall’inizio, se ne vedono e se ne sentono di cotte e di crude al GF Vip 6. A lasciare L'articolo proviene da Inews24.it.

Advertising

MatteoUghe : @pitchbazil Depilarci e palestra, ovvero due aspetti che indicano il cambiamento dei canoni estetici e il fatto che… - telodogratis : Gf Vip, Gianmaria la mamma di Gianmaria: “Non puoi pensare che ogni donna è quella giusta”. Frecciatina anche a Bel… - alepandylittle : RT @extracarolas: Selena Gomez è una di quelle star che segue la moda nei suoi look, ma che non “sparisce” mai dentro i suoi outfit. Selena… - Simona0714 : @Barby_VIP Ho letto che il fatto che loro siano stati visti alla YG era uno scherzo. In pratica dall'ingresso del n… - giuseppe_alto : Chi è Esmeralda Vetromile, madre di Gianmaria al GF Vip: 'Ogni donna non è quella giusta' -