Gf Vip 6: nuova concorrente, il verdetto del televoto spiazza i vipponi (Di sabato 15 gennaio 2022) Trentaquattresima puntata del reality di Canale 5. Un nuovo ingresso al Gf Vip 6 mina i fragili equilibri degli inquilini. Il televoto si rivela scioccante per loro. Alfonso Signorini dà… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di sabato 15 gennaio 2022) Trentaquattresima puntata del reality di Canale 5. Un nuovo ingresso al Gf Vip 6 mina i fragili equilibri degli inquilini. Ilsi rivela scioccante per loro. Alfonso Signorini dà… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

zazoomblog : Delia Duran entra nella Casa del Grande Fratello Vip come nuova concorrente: è subito scontro con Soleil Sorge -… - zazoomblog : Delia Duran entra nella Casa del Grande Fratello Vip come nuova concorrente: è subito scontro con Soleil Sorge -… - infoitcultura : Delia Duran entra nella Casa del Grande Fratello Vip come nuova concorrente: è subito scontro con Soleil Sorge - infoitcultura : Delia Duran è una nuova concorrente di #GFVIP - Grande Fratello VIP | GFVIP 6 - Davide15978918 : Nella Casa la stanchezza si fa sentire e i nostri Vip non si aspettano un altro grande imprevisto… ?? Siete pronti… -