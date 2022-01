Gerry Scotti, ricordate in quali film e serie tv ha recitato? (Di sabato 15 gennaio 2022) Gerry Scotti è un conduttore amatissimo, ma è anche un attore: ricordate in quali film e serie tv l’abbiamo visto? Gerry Scotti è uno dei presentatori italiani più apprezzati della televisione e più amati dal pubblico. La sua carriera ha avuto inizio quando era giovanissimo. Classe 1956, il conduttore dopo il diploma, si è iscritto L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di sabato 15 gennaio 2022)è un conduttore amatissimo, ma è anche un attore:intv l’abbiamo visto?è uno dei presentatori italiani più apprezzati della televisione e più amati dal pubblico. La sua carriera ha avuto inizio quando era giovanissimo. Classe 1956, il conduttore dopo il diploma, si è iscritto L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

sweet_cre4ture : @i91louts @nayabedumb gerry scotti - Rob9651 : @exmpatia Gerry Scotti?...... Che coraggio!!!! - sanktapazienza : RT @nyka_redd: *insert Gerry Scotti “ma parla di me” meme* - SMSNEWSOFFICIAL : A “C’è Posta Per Te” ospiti l’attore Can Yaman e i fabulous four di “Tu si Que Vales” Sabrina Ferilli, Gerry Scotti… - sgORbIETTA_ : AVEVO SCAMBIATO HARRY PER GERRY SCOTTI -