Gedi - esclusivo | Vito Crimi | “Mai incontrato i vertici Era proprio quel gruppo ad attaccarmi più di altri

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Gedi esclusivo

La Repubblica

Tra i pianeti Caladan,Primo e Arrakis, Dune liquida in fretta la complicata cosmogonia ... Mentre forze malvage combattono per l'possesso della più preziosa risorsa esistente sul pianeta ...... si sottolinea come " non è consentita l'assegnazione di postazioni o stanze a usoné l'... Ancora un quotidiano del gruppo(editore tra gli altri di La Repubblica, La Stampa e l'Espresso ...