Gazzetta | il Napoli proverà ad anticipare la Lazio su Parisi | nel mercato estivo

(Di sabato 15 gennaio 2022) Iladla concorrenza per Fabiano, terzino sinistro dell’Empoli. Un investimento per il futuro, lo definisce ladello Sport. La valutazione del giocatore è di 10 milioni di euro. “Il, soprattutto, e poi lasono le due società che stanno tessendo la tela con più interesse. Occhio quindi aperché potrebbe diventare un giocatore decisamente interessante in vista dell’estate. Un po’ l’infortunio e un po’ perché l’Empoli non intende privarsi dei migliori (la salvezza si avvicina, ma è presto per festeggiare), è probabile che tutto ciò che si semina a gennaio diventi raccolto dal primo luglio in poi. Meglio portarsi avanti quindi. La società di Aurelio De Laurentiis quindi spazza via i dubbi e ...

Piace molto anche alla Lazio ma, come scrive la Gazzetta dello Sport, Empoli e Napoli concordano sulla valutazione del giocatore: dieci milioni di euro.