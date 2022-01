Gasperini trema | Gosens ha l’accordo col Newcastle | può trasferirsi subito

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 15 gennaio 2022) L’esterno sinistro dell’Atalanta Robin, fermo per infortunio da tre mesi (ha avuto anche una ricaduta), ha un accordo con ilperdain Premier League. Lo fa sapere la redazione di Sky Sport: l’emiro che ha comprato i Magpies avrebbe intenzione di regalarsi il tedesco per rimpinguare la fascia sinistra, dopo aver preso Trippier dall’Atletico per la fascia destra. Economicamente, per l’esterno sinistro «goleador» dei bergamaschi l’offerta è più che allettante: 3,5 milioni di euro netti a stagione, cioè il triplo di quello che percepisce alla Dea, con un contratto fino al 30 giugno 2025. Adesso, però, viene il difficile: convincere l’Atalanta. I Percassi non hanno nessuna intenzione di privarsi di, il cui apporto – soprattutto in termini di gol – è mancato ...