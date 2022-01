Gaeta | costringeva dei minori a prostituirsi mentre i genitori erano a lavoro | arrestato

(Di sabato 15 gennaio 2022)– Gli agenti della Squadra Anticrimine del Commissariato di, hanno dato esecuzione ad un ordine di carcerazione nei confronti di un uomo del sud pontino, emesso dal Tribunale – Ufficio Esecuzioni Penali di Napoli, dovendo lo stesso espiare la pena della reclusione di anni sei. L’uomo, un 73enne, che già si trovava in regime di arresti domiciliari, infatti, risulta condannato per i reati di favoreggiamento e sfruttamento delle prostituzionele, in quanto, insieme ad altri complici, aveva approfittato delle condizioni sociali disagiate diextracomunitari, per lo più dell’est Europa, che offrivano prestazioni sessuali in cambio di pochi euro. Il tutto si consumavadei giovanial lavorano presso alcune aziende agricole, del ...

Ultime Notizie dalla rete : Gaeta costringeva

Fanpage.it

le adepte a bere la sua urina e a praticare favori sessuali: parte il processo per il santone di Acquapendente. Il maestro Lino, al secolo Pasquale, ieri è arrivato in Tribunale per ...le adepte a bere la sua urina e a praticare favori sessuali: parte il processo per il santone di Acquapendente. Il maestro Lino, al secolo Pasquale, ieri è arrivato in Tribunale per ...Il responsabile dei fatti contestati è un uomo di 73 anni del sud pontino, arrestato oggi dagli agenti della squadra anticrimine del commissariato ...Costringeva le adepte a bere la sua urina e a praticare favori sessuali: parte il processo per il santone di Acquapendente. Il maestro Lino, al secolo Pasquale Gaeta, ieri è arrivato ...