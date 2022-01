Funerale con svastica a Roma | perquisizioni per 8 militanti di Forza Nuova Sequestrato materiale fascista

Leggi su open.online

(Di sabato 15 gennaio 2022) Sono scattate questa mattina ledomiciliari e personali di ottodel movimento di estrema destra, per ilnazista, svoltosi lunedì pomeriggio nella chiesa di Santa Lucia a. Tra ilci sono simboli del Fascismo, come un busto di Benito Mussolini, e anche un tirapugni. Le indagini sono condotte dalla Digos della questura die dai carabinieri del Nucleo Operativo. Dopo la messa – come rivelato da Open – la bara della defunta Alessia Augello, anche lei militante di, era stata avvolta da una bandiera rossa con il simbolo dellanazista. Davanti al feretro si erano schierati i partecipanti alla ...