Freestyle | Cdm Font Romeu 2022 | Nakab eliminata nelle qualificazioni dello slopestyle

(Di sabato 15 gennaio 2022)difemminile della tappa di, valevole per la Coppa del Mondo, l’azzurra Elisanon riesce a staccare il pass per la finale di domenica. La 23enne dell’A.S.D Sporting Club Livigno ha infatti chiuso la prova in ventesima posizione con 34.40 punti. La padrona di casa Tess Ledeux ha fatto registrare il miglior punteggio, grazie ad un eccellente secondo jump che è stato valutato 88,31 punti dalla giuria. Seconda piazza per la russa Anastasia Tatalina con 78.21, mentre il terzo posto è andato all’austriaca Lara Wolf con un primo salto da 77.88. SportFace.

Sportface.it

Simone Deromeidis entra nella storia delitaliano, nella specialità skicross, con il terzo posto ottenuto nella tappa di Coppa del mondo in programma sulla pista francese della Val Thorens. Il classe 2000 ha riportato così l'Italia ...... argento olimpico e vincitore delladi mountain bike, e a cinque donne, tutte rientrate dai Giochi con una medaglia: Nikita Ducarroz (BMX), Marlen Reusser (ciclismo su strada), Jolanda ...Nelle qualificazioni di slopestyle femminile della tappa di Font Romeu, valevole per la Coppa del Mondo 2022, l’azzurra Elisa Nakab non riesce a staccare il pass per la finale di domenica. La 23enne ...Ventesimo posto per Simone Deromedis nella tappa di Coppa del mondo di freestyle, specialità skicross, a Nakiska, in Canada. Il … Continua ...