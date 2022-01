Freddo e gelo dalla Russia, duro inverno potrebbe arrivare davvero: ecco da quando (Di sabato 15 gennaio 2022) Stavolta l’inverno vero potrebbe arrivare davvero, con grande Freddo su buona parte del nostro Paese: ecco le previsioni meteo e cosa ci aspetta nei prossimi giorni. “In questa prima metà di stagione invernale l’Italia si è trovata a più riprese in una sorta di terra di confine, strattonata tra (rari) impulsi freddi in discesa dalle latitudini più settentrionali del Vecchio Continente e importanti rimonte anticicloniche, sia di origine oceanica, sia di provenienza africana – spiegano gli esperti del sito iLMeteo.it – Ebbene le proiezioni per la prossima settimana paiono confermare questo trend climatico piuttosto altalenante. Ma questa volta potrebbe giungere un più crudo soffio invernale dalle lontane lande russe, pronto a riportare il grande Freddo, ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 15 gennaio 2022) Stavolta l’vero, con grandesu buona parte del nostro Paese:le previsioni meteo e cosa ci aspetta nei prossimi giorni. “In questa prima metà di stagione invernale l’Italia si è trovata a più riprese in una sorta di terra di confine, strattonata tra (rari) impulsi freddi in discesa dalle latitudini più settentrionali del Vecchio Continente e importanti rimonte anticicloniche, sia di origine oceanica, sia di provenienza africana – spiegano gli esperti del sito iLMeteo.it – Ebbene le proiezioni per la prossima settimana paiono confermare questo trend climatico piuttosto altalenante. Ma questa voltagiungere un più crudo soffio invernale dalle lontane lande russe, pronto a riportare il grande, ...

