Frasi e immagini di buongiorno e buona domenica, 16 gennaio 2022: le più belle da inviare (Di sabato 15 gennaio 2022) Frasi e immagini di buongiorno e buona domenica, 16 gennaio 2022: un modo innovativo per augurare una buona giornata alle persone a noi più vicine. Eccone alcune da poter inviare su Whatsapp e Facebook ad amici, colleghi, parenti e fidanzati, per iniziare il giorno nel modo giusto. Frasi di buongiorno e buona domenica 16 gennaio 2022 Ecco un L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di sabato 15 gennaio 2022)di, 16: un modo innovativo per augurare unagiornata alle persone a noi più vicine. Eccone alcune da potersu Whatsapp e Facebook ad amici, colleghi, parenti e fidanzati, per iniziare il giorno nel modo giusto.di16Ecco un L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

antomelgiovanni : Leggo su una pubblicità che ha immagini dolci,almeno per me,frasi come -Sono uscite le stelle stasera? -Non ho occh… - nonseinvisibile : @gideontheixth Aveva 14/15 anni, tutti sbagliamo, non giustifico le frasi (soprattutto se vere) ma neanche condanno… - pergliamiciben : Mi vengono in mente tante immagini bellissime leggendo alcune delle frasi del testo di farfalle ?? sono pronta ad as… - bestgreatist : RT @bralella09: @Rebeka80721106 @DavLucia @SalaLettura @PaolaToogoodxme @672Cilia @sorridicncausa @Mercurimc @Unavoltanera @Sensibilia8 @An… - OrziFausto : @ilpost Dire schiaffi mi sembra non corrispondente alle immagini…..poi un personaggio (il dirigente interista) che… -